Bombardier fornecerá 80 trens para a China A canadense Bombardier afirmou ontem que sua joint venture com uma empresa chinesa ganhou um contrato de US$ 4 bilhões do Ministério de Ferrovias da China, para o fornecimento de 80 trens de alta velocidade. A fatia da Bombardier no contrato vale cerca de US$ 2 bilhões, e o primeiro trem deve ser entregue em 2012.