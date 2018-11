Bombas artesanais são jogadas contra jornalistas no Rio

De acordo com o comandante do 22º BPM (Maré), tenente-coronel Gláucio Moreira, a operação não cumpriu seus objetivos, que eram a prisão de traficantes e a localização de pontos de armazenamento de drogas. "Não vamos parar, independente de não termos tido o resultado esperado. Estamos dando uma resposta a essas comunidades, de que a polícia está presente", disse.

Participaram da operação 40 policiais. Segundo o comandante, por volta das 6 horas, quando os militares chegaram à comunidade, houve troca de tiros. Ninguém ficou ferido. "Os criminosos agiram rápido e conseguiram escapar. Acredito que eles devem ter criado um planejamento para esse tipo de situação, de chegada dos militares", afirmou o tenente-coronel.

A operação compreendeu também as favelas do Jacarezinho e Mandela, na zona norte, próximas a Manguinhos. No Jacarezinho, militares apreenderam 200 gramas de maconha e 12 munições calibre 9 milímetros. Ninguém foi preso.