Bombas e tiroteio matam ao menos 16 pessoas na capital da Somália

Homens armados invadiram o prédio do tribunal neste domingo, após a troca de tiros.

Horas mais tarde, uma grande explosão atingiu uma área próxima ao aeroporto local, segundo moradores.

Não ficou imediatamente claro quem realizou os ataques, mas militantes da Al Shabaab, ligados à Al Qaeda, assumiram neste ano a responsabilidade por uma série de atentados suicidas em Mogadíscio.

"Cerca de sete homens bem armados em uniformes governo entraram no tribunal hoje, logo que um carro-bomba explodiu no portão. Nós pensamos que eles eram soldados do governo", disse Aden Sabdow, que trabalha em um escritório próximo ao local.

(Por Abdi Sheikh e Omar Feisal)