Bombas explodem no centro, em ato de lojistas

Um homem foi preso em flagrante ontem à noite, suspeito de ter sido um dos responsáveis pelas três bombas que explodiram no fim da manhã de ontem na Rua Boa Vista, em frente à sede da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, no centro. Os artefatos foram jogados durante protesto organizado por lojistas que alugam espaços comerciais dentro de estações do Metrô.

Segundo o delegado titular do 1º DP (centro), Marcel Druziani, o ambulante Antônio Carlos Olímpio da Cruz foi preso graças às imagens gravadas por cinco câmeras instaladas na calçada em frente à sede do Centro Integrado de Administração do Estado. "Ele já tem passagem pela polícia e é irmão de um lojista que aluga espaço dentro do Metrô", disse o policial. Cruz foi indiciado pelos crimes de formação de quadrilha, explosão e incêndio. O ambulante havia gravado no celular a imagem do carro incendiado.

Segundo o delegado-assistente Ricardo Kondo Forte, pelo menos oito homens participaram da ação de ontem. A polícia tenta identificá-los por meio das imagens das câmeras. Durante os intervalos entre as explosões, eles aparecem nas gravações conversando em pequenos grupos. Três acendem e jogam os artefatos e um coquetel molotov.

Uma quarta bomba não explodiu. "Cruz não jogou a bomba, mas a escondeu e tentou despistar a ação da polícia, gesticulando na rua, após a última explosão, para dar a entender que a bomba teria sido jogada do alto do prédio", explicou Forte. Por conta dessa atitude, a PM e o Grupo de Operações Especiais (GOE) subiram no edifício para averiguar. Enquanto isso, parte do bando fugiu.

A primeira bomba explodiu em um Celta branco estacionado na via com os vidros abertos minutos antes por um homem que não obedeceu à advertência para não parar ali, um local proibido. Pouco tempo depois, segundo testemunhas, por volta das 10h40, um homem jogou um coquetel molotov dentro do veículo, que se incendiou. Houve pânico e corre-corre, mas não há registro de feridos. O veículo, que está registrado em nome do Banco General Motors, ficou danificado.

Mesmo depois da primeira explosão, a rua não foi interditada. Pouco tempo depois, às 11h30, outra bomba foi jogada no carro. Só então a via foi fechada. Segundo o capitão da PM Renato Natale, havia 200 pessoas na manifestação dos lojistas. "Elas começaram a ficar agitadas, usavam paus e pedras. A situação foi controlada, mas surgiu a bomba."

O Metrô esclareceu que terminou em maio o prazo máximo para que as 156 lojas em estações de Metrô fossem desocupadas, após fim de contrato. Mas 36 delas não atenderam à determinação. A última decisão da Justiça, da 10ª Vara da Fazenda Pública, foi tomada na segunda-feira e favorece o Metrô, obrigando os lojistas a deixar os espaços. Por isso houve a manifestação.