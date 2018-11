Bombeiro admite ter causado morte de fazendeiro pisoteado por vacas assustadas por sirene

Fazendeiro estava levando vacas de pasto para local de ordenha

Um bombeiro britânico admitiu ter causado a morte de um fazendeiro que foi pisoteado por sua boiada depois que os animais ficaram assustados com as sirenes.

Julian Lawford se declarou culpado no tribunal de Exeter de causar a morte de Harold Lee por direção negligente. Nas demais acusações, de assassinato culposo e de causar morte por direção perigosa, Lawford se declarou inocente.

O fazendeiro de 75 anos foi pisoteado em agosto do ano passado quando levava as vacas por uma estrada rural perto de sua casa no condado de Somerset, sul da Inglaterra.

O advogado de defesa do bombeiro disse no tribunal que "a confissão reflete o fato de que ele dirigiu o carro de bombeiros com a sirene ligada com o rebanho em sua frente, o que fez com que os animais agissem como agiram, causando a morte".

Sentença

No dia do incidente, Harold Lee estava levando cem vacas leiteiras de um pasto para o local de ordenha, na Fazenda Robins.

Depois de ser pisoteado, ele foi transportado de helicóptero para um hospital em Bath com ferimentos graves na cabeça e no peito. O fazendeiro foi então transferido para um hospital em Bristol, onde morreu seis dias depois.

O bombeiro Julian Lawford foi libertado em condicional e será sentenciado na próxima semana, mas o juiz no caso disse que ele não deve receber pena de prisão.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Somerset , Lawford continuará suspenso de suas funções até receber a sentença.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.