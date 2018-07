Bombeiro controla fogo em área na Serra 3 Irmãos (MG) O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar no início da noite de ontem um incêndio que atingia, desde a tarde de quinta-feira, uma área de vegetação pertencente à empresa Mineral do Brasil, localizada perto da Estrada do Tijuco, na Serra Três Irmãos, em Brumadinho (MG), região metropolitana de Belo Horizonte. Os bombeiros contaram com um efetivo de 18 homens por terra e um helicóptero, que lançou água na mata. Voluntários de ONGs e funcionários da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa/MG) ajudaram no trabalho de combate ao incêndio. Ainda há pequenos focos de incêndio no topo das serras, mas eles não devem atingir as outras áreas da mata. Nesta manhã de sábado, mais uma vez o helicóptero irá sobrevoar a região para avaliar o progresso dos focos de incêndio e se há necessidade de se retomar uma nova ofensiva contra o fogo.