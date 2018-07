Bombeiro é encontrado morto perto de UPP no Rio

Moradores do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, encontraram o corpo de um homem na manhã desta segunda-feira, 30, próximo à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Favela da Fazendinha. A vítima, morta a tiros, era bombeiro e foi identificada como Leandro Martins Macedo. Não há pistas dos assassinos. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

A UPP da Fazendinha foi inaugurada em abril de 2012, após os complexos do Alemão e da Penha ficarem um ano e meio ocupados pela Força de Pacificação do Exército. Até a ocupação pelas forças de segurança, a região era considerada o quartel-general do Comando Vermelho, principal facção de traficantes do Rio.