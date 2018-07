Bombeiro é morto durante show em Boituva

Três tiros atingiram Genaro. A vítima atuava no Corpo de Bombeiros da cidade e foi socorrida pelo serviço de resgate da própria corporação. O bombeiro foi levado para um hospital da cidade e, após os primeiros socorros, transferido para o Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu. As causas do desentendimento ainda não foram apuradas. A Polícia Civil deve requisitar as imagens de câmeras existentes no local para tentar identificar o autor do crime.