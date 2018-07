Bombeiro é preso no Rio suspeito de homicídio O cabo do Corpo de Bombeiros Eduardo da Silva Delfim, de 37 anos, foi preso na madrugada de ontem suspeito de participar de um grupo de extermínio que atua na Baixada Fluminense. O militar teria participado do assassinato de Marcos Pereira da Silva, confundido com um ladrão morador da comunidade Venda Velha, em São João de Meriti.