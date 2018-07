Bombeiro morre em troca de tiros com policial no MS Um soldado do Corpo de Bombeiros morreu na madrugada de hoje durante troca de tiros com um policial federal, na saída de uma danceteria, em Ponta Porã, cidade fronteiriça com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Federal, o desentendimento entre o policial e o soldado ocorreu ainda dentro da danceteria Nix.