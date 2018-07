O carro com quatro pessoas caiu na represa quando o veículo trafegava pela Estrada do Acima. De acordo com os bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo, próximo ao bairro Vila Sabesp, e o carro caiu na represa. O grupo estaria voltando de uma festa.

Dois corpos foram localizados no último fim de semana e o corpo de um homem já havia sido localizado na madrugada do acidente.