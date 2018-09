Bombeiros acham corpos de colegas desaparecidos Bombeiros do Rio encontraram hoje pela manhã os corpos dos dois militares que haviam desaparecido na segunda-feira (31) depois de terem sido arrastados por uma onda na Joatinga, entre as zonas sul e oeste da capital fluminense. Rodrigo Bonfim Pinto, de 25 anos, e Renato Tarrat, de 19, eram alunos do Curso de Sargento das Armas do Exército e participavam de uma confraternização em um clube da região. Eles estavam sobre uma pedra para observar o mar revolto quando foram levados pela água. Um amigo que estava no mesmo local, o militar Paulo José Medeiros, conseguiu se segurar nas pedras.