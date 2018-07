Bombeiros ainda buscam 5 desaparecidos em desabamento no Rio Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ainda vasculham o local do desabamento de 3 edifícios ocorrido no centro da cidade na última quarta-feira, em busca dos corpos de cinco desaparecidos na tragédia que matou pelo menos 17 pessoas, informaram autoridades neste domingo.