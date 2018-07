Bombeiros ainda combatem chamas em 2 lojas no Rio Dois caminhões do Corpo de Bombeiros com escadas Magirus combatem na manhã desta sexta-feira o incêndio que destruiu a loja de artigos de festas Aydam, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio. Funcionários da loja contaram que o fogo começou às 9h15, no segundo pavimento do prédio, onde havia refeitório, estoque, e maquinários. A loja estava aberta havia apenas 15 minutos. Vinte e cinco funcionários e alguns clientes estavam no estabelecimento. Todos conseguiram sair rapidamente e não houve feridos.