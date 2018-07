Bombeiros ainda trabalham em galpão em Jundiaí (SP) Equipes dos bombeiros ainda trabalham no combate a um incêndio, que atinge, desde as 14h15 de ontem, o galpão de 10.000 m² da Flora Distribuidora de Cosméticos e Produtos de Higiene, localizada no km 66 da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, interior paulista. Pelo menos 13 equipes, de Jundiaí, Campinas e São Paulo, foram acionadas.