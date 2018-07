Bombeiros ainda trabalham em local de queda de avião em Santos

O avião em que Campos viajava caiu em Santos após ter decolado do Rio de Janeiro na manhã desta quarta em direção ao litoral paulista, onde o candidato cumpriria agenda de campanha.

De acordo com a Aeronáutica, a aeronave arremeteu quando se preparava para o pouso no Guarujá devido ao mau tempo. Em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu contato com a aeronave Cessna 560XL.

"Os corpos estão num estado delicado, é difícil fazer a remoção", disse o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros de Santos, que estava no local do acidente.

Trabalham no local 45 bombeiros e não havia previsão sobre a finalização dos trabalhos.

O avião caiu entre uma residência e uma academia de ginástica no bairro residencial do Boqueirão, região central de Santos. Cinco moradores foram retirados do local com ferimentos, segundo os bombeiros, e as sete vítimas fatais estavam dentro do avião.

"Teve muita fumaça, barulho, explosão. A sensação era que uma guerra tinha começado aqui", disse Fernando Estriga, dono de uma banca de jornal que fica a 20 metros do local da queda e correu para ajudar a retiar moradores, pois houve fogo no local.