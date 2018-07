Bombeiros apagam incêndio em abre-alas da Mancha Os integrantes da Mancha Verde e o público do Anhembi passaram por um grande susto há pouco. Com cerca de 30 minutos de desfile, foi observado um pequeno foco de incêndio no carro abre-alas da escola que homenageia Mário Lago. Os bombeiros apagaram o fogo rapidamente e agora acompanham de perto o carro alegórico, que já chegou à dispersão do sambódromo. Um membro de apoio da escola teve queimadura leve em uma das mãos.