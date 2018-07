Bombeiros apagam incêndio em trem dentro do Eurotúnel

Mais de 200 bombeiros conseguiram apagar o incêndio dentro do Eurotúnel, que liga a França à Inglaterra, sob o Canal da Mancha. O túnel permanece fechado desde a tarde de quinta-feira, quando as chamas começaram, e todos os trens que fariam a travessia entre os dois países nesta sexta-feira, 12, foram cancelados. A Eurostar, empresa que administra o transporte ferroviário dentro do Eurotúnel, aconselha que os passageiros remarquem suas passagens ou peçam reembolso. O incêndio começou na tarde de quinta-feira quando um caminhão que estava sendo transportado por um trem de carga pegou fogo. Trinta e duas pessoas foram retiradas do local, sendo que 14 sofreram ferimentos leves, incluindo intoxicação pela fumaça. O ministro do Transporte francês, Dominique Bussereau, acredita que "um acidente" teria causado o incêndio. O caminhão que tombou dentro do túnel estava transportando um produto tóxico utilizado pela indústria farmacêutica. Acredita-se que a susbtância tenha dado início às chamas, afirmaram as autoridades francesas. O diretor do Eurotúnel, Jacques Gounon, disse a rádios francesas que parte dos serviços poderiam ser retomados ainda na sexta-feira. "Sem fazer nenhuma promessa, acreditamos que metade dos serviços devem ser retomados ao longo do dia". Ele acreditou que o trecho norte do túnel, onde o incêndio ocorreu, "permanecerá fechado durante dias". O fechamento do túnel na tarde de quinta-feira provocou grandes engarrafamentos nas estradas próximas à entrada do Eurotúnel do lado britânico. O Eutotúnel registrou vários incidentes desde que abriu para o tráfego em 1994, apesar de apenas um - um incêndio em 1996 - ter causado vítimas fatais. Exercícios para garantir a segurança em caso de incidentes no túnel sempre são realizados pela polícia, bombeiros e serviços de resgate da Inglaterra e da França. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.