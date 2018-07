Bombeiros aprovam venda de ingresso de rodeio em SP

Segundo a juíza Ana Paula Colabono Airas, da 2ª Vara Judicial de Jaguariúna, que concedeu a liminar, há fortes indícios de que estão sendo vendidos ingressos em número superior à capacidade de público permitida em cada setor do evento. Para ela, o controle de quantidade de público não é eficaz para coibir superlotação.

O tenente-coronel da Polícia Militar Vanderlei Manoel de Oliveira assistiu a uma apresentação sobre o sistema de venda de ingressos da empresa Ingresso Rápido, que foi contratada pela organização para comercialização e gerenciamento de ingressos. A festa, no interior de São Paulo, foi proibida a pedido do Ministério Público Estadual para "prevenir eventuais danos à vida e à integridade física dos frequentadores" do evento.