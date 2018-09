Bombeiros atendem a 98 chamados por causa da chuva

Por volta de 18 horas, a cidade tinha 61 pontos de alagamentos, 41 deles intransitáveis, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A Avenida Alcantara Machado tinha dois trechos em que o motorista consegue trafegar; outro deles é na Avenida Rangel Pestana, em ambos os sentidos.

Na Avenida Eusébio Matoso com a avenida Faria Lima, no sentido centro, a água bloqueia o fluxo de veículos, assim como na Avenida do Estado, sentido Ipiranga. Por conta do transbordamento do Córrego Ipiranga, na altura da Avenida Dr.Ricardo Jafet com a Rua Coronel Diogo, o CGE colocou em estado de alerta a região do Ipiranga, às 17h10.

São Paulo registrava às 17h52 111 quilômetros de lentidão. A zona sul era a com maior congestionamento, com 34 quilômetros. A Marginal do Pinheiros é a via mais complicada, com 9,3 quilômetros de morosidade, no sentido Interlagos, na pista expressa, da Avenida Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim.