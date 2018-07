Bombeiros atendem só emergências em praias do Rio Os bombeiros do Grupamento Marítimo (Gmar) estão prestando apenas atendimentos emergenciais nas praias do Rio e só vão normalizar as atividades quando o cabo Benevenuto Daciolo, preso na noite da última quarta-feira, 8, for solto, informou o sargento Paulo Nascimento, do 1º Grupamento de Socorro e Emergência (GSE). Ele é um dos líderes da categoria no movimento grevista iniciado há dois dias por policiais civis e militares e pelos bombeiros do Estado.