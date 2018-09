Bombeiros buscam 2 homens após deslizamento no AM O Corpo de Bombeiros procura por dois homens que desapareceram na tarde de ontem após um deslizamento de terra no porto de Chibatão, no Rio Negro, em Manaus (AM). A equipe, formada por 95 bombeiros, entre eles dez mergulhadores, prossegue hoje as buscas a Silvio Barbosa, de 31 anos, e a Pedro Paulo da Silva, de 63 anos. Ajudam na operação três embarcações e uma retroescavadeira.