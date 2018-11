Bombeiros buscam adolescente levada pelo mar no PR O Corpo de Bombeiros procura, desde a manhã deste sábado, pelo corpo de Daiane Souza de Jesus, de 15 anos, que desapareceu no mar do Balneário Albatroz, em Matinhos (PR), litoral paranaense, a 110 quilômetros de Curitiba. A jovem, moradora do bairro Xaxim, em Curitiba, chegou ao litoral do Estado ontem.