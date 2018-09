Bombeiros buscam alunos desaparecidos do Exército Equipes do Corpo de Bombeiros prosseguem as buscas a dois rapazes, alunos do Curso de Sargento das Armas do Exército, no Rio de Janeiro, que desapareceram no mar por volta das 15h de segunda-feira. Eles foram arrastados por uma onda quando tiravam fotos em cima de uma pedra no Joá, na zona sul da cidade.