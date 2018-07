Bombeiros buscam dois desaparecidos no litoral de SP Equipes do Corpo de Bombeiros procuram dois desaparecidos no mar do litoral paulista, um em Ilha Comprida e outro em Itanhaém. O corpo de um jovem foi encontrado por volta das 11 horas de hoje no Guarujá. Em Ilha Comprida, o desaparecido tem 35 anos e mora em Vargem Grande Paulista. Ele se afogou por volta das 13h de ontem quando entrou no mar para ajudar seu filho, que estava se afogando e foi retirado com vida. A vítima de Itanhaém se afogou no dia 2, na praia do centro. Com 16 anos e morador de Mauá, o jovem estava com outros três colegas que foram resgatados pelos bombeiros. A busca pelo estudante continua e os bombeiros acreditam que o corpo aparecerá em breve, pois a ondulação muito forte, de sul, favorece a procura. O jovem encontrado hoje no Guarujá é Filipe Pinheiro Gonçalves de Matos, de 21 anos, morador de Londrina (PR). Ele havia se afogado na Praia de Pitangueiras no sábado, quando junto com um amigo decidiu dar um mergulho ao sair de uma festa em frente à praia. Foi encontrado na mesma praia.