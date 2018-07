Bombeiros buscam escoteiros na Serra do Mar, em SP Um grupo formado por 13 escoteiros adolescentes e pelo monitor desapareceu durante um passeio na Serra do Mar, na região de Itanhaém, no litoral sul do Estado paulista. O grupo saiu de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, no sábado, e deveria ter retornado ao meio-dia deste domingo. Os bombeiros entraram na mata ontem, ao receber o aviso, por rádio, de que o grupo estava perdido. As equipes continuam as buscas, depois de passar toda esta madrugada na mata.