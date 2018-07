Bombeiros buscam homem sob escombros de casarão em Salvador

SÃO PAULO - Um homem de 42 anos ainda continua sob os escombros do casarão de três andares que desabou no centro histórico de Salvador (BA) por volta das 2 horas deste sábado, 17.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem se chama Mizael e está embaixo de toras de madeira. Equipe dos Bombeiros tenta retirar a vítima do local desde a madrugada.

Segundo a Defesa Civil de Salvador, a chuva forte e mau estado de conservação do prédio podem ter causado o desabamento. A parte interna do imóvel ficou totalmente destruída, e parte da fachada foi danificada.

Uma mulher morreu e pelo menos três pessoas ficaram feridas no desabamento. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado. O imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e localizado na Ladeira da Conceição da Praia, funcionava como um prostíbulo, segundo informações da Defesa Civil de Salvador, e uma pessoa sublocava quartos.