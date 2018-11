Bombeiros buscam jovens em cachoeira de Juquitiba-SP Dois jovens estão desaparecidos desde as 16h30 de ontem, após ambos se jogarem em uma cachoeira localizada numa trilha cujo acesso se dá pela Estrada dos Carmos - a mesma em que foi encontrado em janeiro de 2002 o corpo de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André (PT) -, no bairro dos Carmos, em Juquitiba, na Grande São Paulo. Havia outros cinco rapazes com as vítimas.