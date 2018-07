Bombeiros buscam menino levado por enxurrada em SP Os bombeiros retomaram hoje, às 6 horas, as buscas por menino de 5 anos que está desaparecido desde domingo, quando foi levado por uma enxurrada, em Campinas, no interior de São Paulo. Fábio Martins Júnior estava no colo da mãe quando caiu e foi levado pela correnteza durante a chuva.