Bombeiros buscam monomotor que caiu em Buritama O Corpo de Bombeiros de Araçatuba está buscando o piloto que dirigia o avião monomotor que caiu ontem no rio Tietê, na região de Buritama, cidade localizada a cerca de 500 km de São Paulo, no noroeste do Estado. O horário e as causas do acidente ainda são desconhecidos, conforme informou o Corpo de Bombeiros de Araçatuba, que não soube informar também quantas pessoas estavam a bordo do monomotor.