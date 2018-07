Bombeiros buscam mulher levada por correnteza no Rio As equipes do Corpo de Bombeiros de Ramos retomaram na manhã de hoje as buscas a uma mulher que desapareceu durante o temporal que atingiu o Rio de Janeiro no domingo. A vítima teria caído em um bueiro em Inhaúma, no subúrbio da capital fluminense, e sido arrastada pela correnteza do Rio Faria Timbó.