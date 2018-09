Bombeiros buscam pescadores que caíram em rio de SP Dois pescadores desapareceram hoje no Rio Sorocaba, em Cerquilho, interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois homens pescavam ao lado de uma ponte quando foram atingidos por parte da carga de carvão que caiu de uma carreta que passava pelo local. Segundo os bombeiros, os dois homens despencaram de uma altura de cerca 12 metros. No trecho onde ocorreu a queda, o rio apresenta forte correnteza. Bombeiros de quatro cidades da região participam das buscas. Ainda segundo os bombeiros, o motorista da carreta disse que perdeu o controle do veículo.