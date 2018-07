Bombeiros buscam surfista desaparecido no litoral de SP Um surfista de 32 anos desapareceu hoje no mar do Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Tony Andreo Vilela sumiu em meio às ondas da Praia das Pitangueiras depois de resgatar dois surfistas que haviam sido lançados contra as pedras do Morro do Maluf. Os dois escaparam com pequenas escoriações. Quinze homens do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas, com o apoio de um helicóptero da Polícia Militar e um jet-ski. Segundo o bombeiro Roberto Santos, Vilela estava na areia quando viu os dois rapazes se afogando e entrou no mar com sua prancha para ajudá-los. Ele os resgatou e os colocou em cima de uma pedra, mas perdeu a prancha e foi coberto por ondas. Vilela chegou a ser avistado no mar por bombeiros, inconsciente, depois do acidente. O mau tempo e ondas de 1,5 a 2 metros, porém, dificultam as buscas, que devem seguir até as 18 horas.