Bombeiros buscam vítimas de deslizamento em MG Os bombeiros retomaram hoje, por volta das 6 horas, as buscas a um taxista que estaria soterrado em Ouro Preto (MG). Na cidade, tombada como patrimônio mundial, o prédio da rodoviária desabou no início da madrugada de ontem, após ser atingido por um deslizamento de terra do Morro do Piolho. Ao longo do dia, 60 homens trabalhavam nos escombros tentando confirmar se havia mais vítimas no local. As buscas foram interrompidas na noite de ontem, devido ao retorno das chuvas e às instabilidades do terreno.