Bombeiros buscam vítimas em casa soterrada em SP O Corpo de Bombeiros tenta resgatar uma família que teria sido soterrada no desabamento de uma casa na zona rural de Jacupiranga, no Vale do Ribeira. Durante as chuvas fortes que caíram ontem, o barranco deslizou e destruiu a residência. Os vizinhos não souberam informar sobre o paradeiro dos moradores. De acordo com o diretor do Departamento de Obras da prefeitura, Antonio Carlos Ribeiro, existe a suspeita de que uma ou mais pessoas possam ter sido soterradas. As buscas foram prejudicadas por uma chuva que voltou a cair na manhã de hoje. Os rios Canha e Guaraú, que cortam o município, estão vários metros acima do nível. Estradas rurais e parte da zona urbana continuam cobertas pelas águas. Os bairros Pindauba, Canha, Ribeirão do Salto, Pé da Serra, Guaraú, Lençol, Morangaba e Barro Branco estão isolados. "Os moradores não conseguem passar nem a pé e estamos com falta de barcos", disse Ribeiro. O prefeito João Batista de Andrade (PT) decretou situação de emergência, mas deve mudar o decreto para calamidade pública.