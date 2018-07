Bombeiros combatem fogo em mata no sul de Minas Bombeiros recomeçaram na manhã de hoje os trabalhos para apagar o fogo que consome uma mata pertencente à Escola de Sargentos do Exército, no Pico do Gavião, em São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais. O fogo, que começou na semana passada, está localizado em uma área de difícil acesso, o que complica o trabalho do Corpo de Bombeiros. Por isso, comandos de Três Corações, Varginha e Belo Horizonte foram deslocados para ajudar na operação.