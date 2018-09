Bombeiros combatem incêndio em fábrica de Barueri-SP Um incêndio consome desde as 4 horas de hoje uma fábrica de plásticos de Barueri, na grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre vítimas. Os bombeiros também não confirmaram se a fábrica, situada no bairro Jardim Califórnia, estava em funcionamento quando o incêndio teve início.