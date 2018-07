Bombeiros combatem incêndio em indústria no Ipiranga Um incêndio atingiu, no final da tarde deste sábado, uma indústria no bairro do Ipiranga, Zona Sul da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, nove equipes foram atender ao chamado feito por voltas das 16h40. Até as 17h50 não havia informações sobre vítimas, mas a intensidade do incêndio já causou o desabamento de parte do teto do imóvel localizado na rua Álvaro do Vale, 150. Ainda segundo os bombeiros, a indústria seria fornecedora de forros para o setor automobilístico.