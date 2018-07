Bombeiros combatem incêndio em teatro de Londrina Um incêndio atinge o Teatro Ouro Verde, no Centro de Londrina, no Paraná. Um vigia que estava no local acionou o Corpo de Bombeiros às 16 horas. A corporação enviou quatro equipes para combater o fogo na Rua Maranhão. Ao menos 20 homens tentam controlar as chamas. Segundo a corporação, o prédio incendiado passava por reforma.