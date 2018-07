Bombeiros combatem incêndio perto de Parque Nacional O Corpo de Bombeiros ainda tenta apagar pequenos focos de incêndio em torno do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, a 70 km de Cuiabá, em Mato Grosso. Brigadistas e duas aeronaves - com capacidade para 1.500 e 3 mil litros de água - auxiliam no combate às chamas. A área atingida ainda será calculada.