Bombeiros combatem incêndios no sul da Austrália

Bombeiros no sul da Austrália enfrentam mais de 130 de focos de incêndio no Estado de Nova Gales do Sul.

As temperaturas, que estavam ultrapassando os 40 graus, registraram queda, o que tem ajudado nas operações para conter as chamas.

Mas meteorologistas alertaram que o estado de a emergência na região ainda não acabou, e o calor forte que atingiu a Austrália no começo da semana deve voltar.

Incêndios e altas temperaturas são comuns durante o verão australiano, mas em 2013 a situação é a mais grave já registrada, com as temperaturas batendo recordes nos últimos dias.

Em algumas áreas de Nova Gales do Sul o risco é maior por causa da combinação de vento forte, calor e vegetação muito seca.

Quatro regiões do estado australiano foram classificadas no nível de alerta mais alto, catastrófico. Isso significa que, se um novo foco de incêndio começar, será incontrolável, vai se espalhar rapidamente e os moradores terão que abandonar a região.

O Estado de Victoria também está sofrendo com os incêndios.