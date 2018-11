Bombeiros combatem princípio de incêndio na USP O Corpo de Bombeiros combateu um princípio de incêndio na tarde de hoje no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), localizado dentro do campus da Universidade de São Paulo (USP), no Butantã, zona oeste de São Paulo. Quatro equipes da corporação foram enviadas para o local por volta das 12h30. As chamas foram controladas rapidamente e ninguém ficou ferido. A causa do incêndio será investigada.