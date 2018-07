Bombeiros confirmam 3 corpos em queda de helicóptero Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram por volta das 13h30 o monomotor que estava desaparecido há cerca de três horas no município de Santa Isabel, na Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião caiu e explodiu, matando os três ocupantes - dois adultos e uma criança. A aeronave foi encontrada numa área de mata, no Morro Vista Verde, no bairro de Pouso Alegre,