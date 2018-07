Bombeiros confirmam 6 mortes em desabamento O desabamento de um prédio em construção na Avenida Mateo Bei, altura do número 2.600, em São Mateus, na zona leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 27, matou seis pessoas. O Corpo de Bombeiros chegou a informar que sete vítimas haviam morrido no desmoronamento, mas corrigiu a informação, afirmando ter dúvidas se em um setor havia um ou dois corpos. Estima-se que cerca de 10 pessoas ainda estejam sob os escombros. Outras 22 vítimas foram socorridas com vida e encaminhadas a hospitais da região.