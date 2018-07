Bombeiros confirmam sete mortes no desabamento Os bombeiros confirmam que pelo menos sete pessoas morreram e outras 55 ficaram feridas no desabamento do teto da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, no Cambuci, zona sul de São Paulo. A informação é do tenente Miguel Jordan. A operação de resgate prossegue com a participação de 75 bombeiros, sendo que 45 deles trabalham na parte interna do prédio. Engenheiros e técnicos da Defesa Civil de São Paulo e da Subprefeitura da Sé estão fazendo vistorias neste momento em imóveis vizinhos à Igreja Renascer, na Avenida Lins de Vasconcelos, no Cambuci, na zona sul da capital, segundo informações da Defesa Civil. No número 1.000 da avenida, o teto da igreja desabou totalmente por volta das 19 horas, deixando pelo menos 50 feridos e um morto. De acordo com a Defesa civil, ainda não há informações se algum dos imóveis analisados foi interditado. Segundo a assessoria da Igreja Renascer, o imóvel que sofreu o acidente passou por uma reforma completa há cerca de quatro anos. No ano passado foram feitos trabalhos de pintura e pequenas restaurações.