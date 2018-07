Bombeiros continuam buscas a desaparecido no RS Os bombeiros de Pelotas, no Rio Grande do Sul, continuavam nesta tarde as buscas ao motorista Altamir Klug, 47 anos, desaparecido na quarta-feira. O micro-ônibus dirigido por ele tombou quando voltava de Arroio do Padre para Pelotas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Pelotas, as últimas notícias da equipe de resgate é a de que até o meio-dia ele ainda não havia sido encontrado. As buscas são feitas nas águas do Arroio Contagem, perto da BR-116. O acesso ao local é difícil e não há sinal de celular naquela região. Qualquer outra informação só poderá ser obtida quando a equipe voltar, segundo os bombeiros. De acordo com a Defesa Civil do Estado, as chuvas que atingiram a região sul causaram a morte de 12 pessoas. Quatro municípios seguem situação de emergência: Pelotas, Turuçu, Capão do Leão e Morro Redondo. As chuvas afetaram 76.016 pessoas. Dessas, 1.053 ficaram desabrigados e outras 2.674 pessoas estão desalojadas.