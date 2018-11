Bombeiros continuam buscas após naufrágio em Brasília Foram retomadas às 6 horas de hoje as buscas por vítimas do naufrágio do barco Imagination, que afundou no Lago Paranoá, em Brasília, na noite de domingo. Segundo os bombeiros, pelo menos mais uma pessoa continua desaparecida. A vítima estaria trabalhando na embarcação no momento do acidente.