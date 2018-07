A obra do prédio de dois andares desabou por volta das 8h30 dessa terça-feira, 26. Até o momento, os bombeiros confirmaram a morte de oito vítimas do desmoronamento. Outras 26 pessoas foram socorridas com vida do local - sete delas estão em estado grave. A Prefeitura afirmou que a obra estava em situação irregular e chegou a ser autuada duas vezes antes do acidente.