As buscas pelo piloto serão retomadas na manhã de amanhã. O horário e as causas do acidente ainda são desconhecidos, conforme informou o Corpo de Bombeiros. Apenas o piloto estava na aeronave no momento do acidente. Os bombeiros informaram extraoficialmente que o monomotor era pilotado por um fazendeiro da região que estava dirigindo-se ao enterro de uma tia na cidade de Birigui.