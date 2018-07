Bombeiros continuam na favela Paraisópolis O Corpo de Bombeiros mantém 11 viaturas de prontidão na operação montada pela Polícia Militar de São Paulo na favela de Paraisópolis, zona Sul da capital, que no início da noite de segunda foi palco de uma violenta manifestação de parte de seus moradores. Segundo o serviço de comunicação dos Bombeiros, não há previsão para o fim da operação, que também conta com 60 viaturas e 120 soldados policiais militares - a metade deles do Batalhão de Choque.